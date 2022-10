Actor Ray Buffer accused of stealing $600 worth of comics by a San Diego comic book store

De omstreden acteur Ray Buffer is door twee stripwinkels in Californië beschuldigd van winkeldiefstal voor honderden dollars aan strips – en beveiligingsbeelden van beide winkels lijken de kleine ster te laten zien die betrokken is bij de daad.

Southern California Comics uitte vorige week voor het eerst de beschuldigingen en plaatste beelden van de bebaarde man die op 29 september als Buffer zijn shirt met meerdere boeken propte.

De prijs van de verzamelobjecten, zei de winkel de volgende dag in een vernietigende post, bedroeg meer dan $ 600 – wat de winkel aanspoorde om een ​​politierapport in te dienen bij SDPD.

Medewerkers hebben sindsdien het bewijsmateriaal aan de politie overhandigd, inclusief andere beelden waarvan ze zeggen dat ze Buffer . tonen de boeken vasthouden.

De winkel zegt ook dat Buffer – een 53-jarige acteur die in het begin van de jaren 2000 in Curb Your Enthusiasm en ER verscheen, maar sindsdien is gedegradeerd tot een carrière van commercials en contractwerk bij lokale themaparken – is een recidivist.

Naast beelden van Buffer’s vermeende boost vorige week, plaatste de winkel beelden van de gevallen ster die op heterdaad werd betrapt door een medewerker bij een soortgelijk incident in een stripwinkel in LA de week ervoor.

De video, die naar verluidt werd vastgelegd door stafleden van Metropolis Comics in Bellflower, toont de eigenaar die Buffer confronteert nadat hij leek te zien hoe hij dezelfde beweging maakte, erop wijzend dat hij voor de camera stond.

Dat incident zag de onderdrukte acteur – die een beetje een rol speelt in de onlangs uitgebrachte Brad Pitt-film Bullet Train – de strips terugzetten en vertrekken toen de eigenaar dreigde de politie te bellen.

Scroll naar beneden voor filmpje:

Nadat hij er niet in slaagde om het groot te maken in Hollywood, heeft Buffer de afgelopen jaren verschillende vreemde theater- en acteeroptredens gehad, zoals muziektheater en commercials, nadat hij was gedegradeerd tot een carrière van commercials en contractwerk bij lokale themaparken

Buffer, die zijn zwervende acteercarrière aanvult met optredens als contract Kerstman en freelance grafisch ontwerp, heeft sindsdien al zijn sociale media-accounts verwijderd en beweert dat hij wordt lastiggevallen door de winkeleigenaren.

‘PSA’, schreven medewerkers van San Diego Comics in de eerste post van afgelopen vrijdag, waarop Buffer te zien was, gekleed in een felgroene polo en lange grijze beren, winkeldiefstal.

Op dat moment moesten de stafleden de boosdoener van de husky nog identificeren als Buffer, die in Long Beach woont.

‘Deze man heeft gisteren van ons gestolen door een stapel stripboeken uit de gouden eeuw onder zijn shirt te schuiven. Neem contact met ons op als u informatie over hem heeft. Bedankt stripgemeenschap!’ stafmedewerkers schreven en vroegen naar mogelijke leads bij het identificeren van de dief.

Later die dag zouden ze Buffer aanwijzen als de dader – en spoorden ze volgers op de Facebook-pagina van de winkel aan om contact op te nemen met de acteur, die de afgelopen twee decennia grotendeels verscheen in lokale muziektheaterproducties en zangreclames waar hij zich verkleedt als kerstman

De post beweerde verder dat het sinds de pandemie het doelwit is van herhaalde stakingen van winkeldieven en dat het gedwongen is een bewaker in dienst te nemen om hun verliezen te dekken, nadat onthuld werd dat de door Buffer gestolen boeken meer dan $ 600 waard waren.

‘Mensen,’ begon de post, ‘we zijn genoodzaakt een wijziging door te voeren in de verantwoordelijkheid van de winkel. Zoals de meesten van jullie weten, hebben we te maken gehad met een inbraakpoging, een kostbare inbraak en consequente winkeldiefstal.

‘Wat we ook proberen, de winkeldiefstal gaat door, ondanks al onze beveiligingsupgrades. Als dit een blijvend voorbeeld is van ongebreidelde misdaad en diefstal die lijkt te zijn begonnen met de pandemie, willen we van de ‘slachtoffertrein’ af.

De winkeldiefstal vond precies een week voor de staking in San Diego plaats in een stripwinkel meer dan 160 kilometer ten zuiden van Los Angeles

‘We moeten nu een bewaker plaatsen bij het meest gevoelige gedeelte van de winkel, de oudere back-issues, wanneer dat gebied bezet is door klanten’, vervolgt de post. ‘We kunnen het ons gewoon niet veroorloven dat niet te doen.

‘Ik plaats deze aankondiging om mijn klanten te laten weten wat we moeten doen in deze stressvolle tijden voor bedrijven.

We krijgen zeer zelden berichten op sociale netwerken die klagen over onze harde houding ten aanzien van het beschermen van onze inventaris.

‘Dit bericht is mijn beleefde poging om voor die toekomstige klanten te komen die vijandig reageren, de alledaagse nieuwsverhalen lijken te verwerpen die de landelijke verhalen vertellen over de stress op de rug van bedrijven.’

Ze voegden er vervolgens aan toe dat ze de man die ‘gisteren strips in zijn shirt schoof’ als Buffer ‘identificeerden’. ‘Bezoek hem op zijn FB-pagina’, schreven winkeliers, verwijzend naar het toen nog actieve profiel van Buffer.

In een ander bericht schreven stafleden: ‘Onze camera heeft hem vastgelegd terwijl hij strips stal door ze in zijn shirt te verbergen. We ontdekten de misdaad en bekeken de bewakingsvideo totdat we dit zagen. We sturen alle informatie door naar de politie.’

De winkel plaatste vervolgens het Facebook-profiel van de acteur opnieuw, evenals zijn persoonlijke e-mail. De post, die donderdag werd gepubliceerd, zag ook de winkelmedewerker zeggen dat hij al contact had gehad met Buffer, die ontkende de boeken te hebben gestolen – en zelfs zo ver is gegaan dat hij de winkel ervan beschuldigde hem lastig te vallen.

‘We boden hem de keuze om ons eigendom terug te geven (we weten wat hij heeft meegenomen omdat hij in een eerder deel van de video de boeken vasthoudt) of we dragen het over aan de wet’, luidde de vernietigende update van de winkel.

‘Hij mailde ons en beweerde dat we hem lastigvallen. Ja we zijn.’

De volgende dag, op vrijdag, volgde de winkel met een nieuwe update – daarin werd beweerd dat Buffer verantwoordelijk was voor een ander winkeldiefstalincident in een stripwinkel meer dan 160 kilometer naar het zuiden in Los Angeles, precies een week voor de staking in San Diego.

Het gemelde misdrijf werd ook op camera vastgelegd en toont een man die een Buffer lijkt te zijn die een ander probleem in zijn broek, onder zijn shirt, duwt, zoals zijn rug naar de eigenaar van de winkel is, zittend aan haar bureau op de achtergrond.

Maar buiten medeweten van Buffer, dankzij de goed geplaatste camera, was de vrouw wijs in de capriolen van de dief en keek ze hem blijkbaar in de gaten via een bewakingsfeed vanaf haar desktop.

Nadat Buffer het boek verbergt, staat de vrouw op en confronteert hem, en laat hem weten dat de camera alles heeft gezien, ondanks de herhaalde ontkenningen van de acteur.

‘Dat heb ik gezien,’ zegt de vrouw, beleefd maar zichtbaar woedend, in de clip van Los Angeles, voordat ze het boek terugvraagt. ‘Kan ik mijn boek terugkrijgen? Ben je je broek aan het volproppen?’

De acteur ontkent de beschuldigingen van de vrouw, totdat ze de camera recht boven hem wijst. ‘Ik heb een camera op elke hoek,’ zegt de stafmedewerker tegen Buffer, die blijft volhouden dat hij onschuldig is.

De vrouw haast zich vervolgens om schijnbaar de politie te bellen, waarna Buffer probeert de gestolen goederen van onder zijn shirt in een displaybak te dumpen wanneer hij denkt dat de staf niet kijkt.

Maar ze merkt het, en hij wordt opnieuw betrapt op camera.

‘Ik wil dat je nu de winkel verlaat’, zegt de vrouw in de clip. Het is niet duidelijk of de winkel, net als San Diego Comics, het incident legaal heeft vervolgd.

DailyMail.com nam zondag per e-mail contact op met Buffer voor meer informatie over de beschuldigingen, maar hoorde niet meteen iets terug.

Naast de recente Pitt-film – een van de weinige Hollywood-credits op de naam van de acteur in het afgelopen decennium – heeft Buffer de afgelopen jaren verschillende vreemde theater- en acteeroptredens gedaan, zoals muziektheater en commercials die vaak een zangelement bevatten.

In 2019 verscheen hij als caroler in een National Commercial voor Capital One en Walmart – waarin hij ongeveer drie seconden als caroler te zien is.

Sindsdien heeft hij stemacteursrollen gedaan voor The American Red Cross en om een ​​Santa Cam voor Yankee Candle te promoten, waarvoor de acteur met de witte baard ook als Santa in een commercial verscheen.

De kerstman lijkt de typecast-rol van Buffer te zijn geworden in zijn schemeringjaren nadat hij er 18 jaar geleden niet in slaagde groot te worden na een kleine rol in Curb’s vierde seizoen.

‘Nu ik ouder ben,’ zei Buffer in een recent interview, ‘heb ik persoonlijke optredens als kerstman gedaan, inclusief parades, soms met mijn eigen gezichtshaar.’

De politie doet momenteel onderzoek naar het incident in San Diego.