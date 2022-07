ABC Sydney moves its headquarters from Ultimo to Parramatta CBD

Het ABC heeft aangekondigd dat het zijn hoofdkantoor in Sydney zal verplaatsen van Ultimo in de binnenstad naar Parramatta, in de westelijke buitenwijken.

De publieke omroep heeft een akkoord getekend voor de huur van een nieuwe werkplek aan het Parramattaplein 6-8.

De verhuizing naar Parramatta’s CBD maakt deel uit van het vijfjarenplan van ABC om tegen 2025 75 procent van de contentmakers buiten het hoofdkantoor van Ultimo te zien werken.

Het zal het ABC ‘nog meer verbonden, relevanter en meer betrokken maken bij enkele van de meest diverse en snelstgroeiende gemeenschappen van Sydney’, lees een persbericht.

Vanaf begin 2024 zullen presentatoren en journalisten van ABC Sydney, ABC News en ABC Radio National uitzenden vanuit het Parramatta HQ.

David Anderson, algemeen directeur van ABC, zei: ‘Het opzetten van deze nieuwe faciliteit in Parramatta is een belangrijke stap in het nakomen van ons streven om meer lokaal en betrokken te zijn bij de gemeenschap en minder gecentraliseerd in het CBD van Sydney.

‘Als nieuwe faciliteit biedt ABC Parramatta een zeldzame kans om iets van de grond af op te bouwen. Het wordt een thuis voor innovatie en samenwerking, ontworpen en uitgerust om ons te helpen Australiërs nu en in de toekomst beter van dienst te zijn.’

Parramatta Square is ontwikkeld door Walker Corporation, een van de grootste particuliere ontwikkelingsbedrijven van Australië.

Uitvoerend voorzitter Lang Walker AO verwelkomde de uitgebreide aanwezigheid van de nationale omroep in het nieuwe hart van West-Sydney.

‘Het ABC wordt een integraal onderdeel van Parramatta Square, dat heel Sydney verwelkomt als een geweldige plek om te werken, te leven en te socializen’, zei de heer Walker.

‘ABC-personeel zal toegang hebben tot ultramoderne werkruimten boven uitstekende cafés en restaurants op het plein, evenals enkele van de beste vervoersverbindingen, met toegang tot treinen, bussen, lightrail, veerboten en de toekomstige metro.’

De definitieve huurovereenkomst voor Parramatta Square zal naar verwachting eind augustus worden gesloten.

De volgende fase in de ontwikkeling van ABC Parramatta is dan de herziening van het voorstel door de vaste parlementaire commissie voor openbare werken, zoals gebruikelijk is.

De aankondiging komt een jaar nadat er bezorgdheid werd geuit over een mogelijke uittocht van personeel in het geval dat het ABC zou verhuizen van het trendy centrum van Sydney naar het ‘Wild West’.

De publieke omroep waarschuwde in juni 2021 voor het eerst het personeel via e-mail over de verhuizing van Ultimo naar Parramatta, waar al zo’n 10 medewerkers werken.

Destijds zei de heer Anderson dat de verhuizing de eerste stap was in een plan om tegen 2025 75 procent van de ABC-contentmakers buiten het centrum van Sydney te laten werken, om de banden te versterken met een gemeenschap die de thuisbasis is van een op de 11 Australiërs. ‘.

Maar Rob McKnight, een toonaangevende tv-commentator die voor alle drie de commerciële netwerken heeft gewerkt, waarschuwde dat de omroep een opstand riskeerde als medewerkers van de nieuws- en entertainmentafdelingen naar het westen zouden verhuizen.

Hij zei dat veel professionals uit de televisie-industrie in de oostelijke en binnenste buitenwijken wonen en zouden aarzelen bij het vooruitzicht om te werken – of te wonen – ten westen van Homebush.

‘De tv-industrie in Sydney bestaat voornamelijk uit mensen die in de oostelijke buitenwijken of de binnenstad wonen. Er is een echte kloof tussen de manier waarop mensen in de buitenwijken het leven zien en die in de tv-bubbel’, vertelde de heer McKnight aan Daily Mail Australia.

‘Voor mij lijdt het geen twijfel dat het ABC een deel van zijn werknemers zal verliezen als ze naar Parramatta verhuizen, omdat sommigen het als het Wilde Westen en gevaarlijk beschouwen.’

Mr McKnight, de hoofdredacteur van TV Blackbox, voegde eraan toe: ‘Ik juich het ABC toe omdat het daarheen is verhuisd – het is een geweldige manier om contact te maken met het publiek. Maar hier is het grootste geheim van allemaal: veel mensen in de tv-industrie willen geen verbinding maken met het publiek. Sterker nog, ze kijken neer op kijkers die ‘hun tijd verdoen met tv-kijken’.

‘Een paar jaar geleden deed een netwerk waar ik werkte een excursie naar Penrith. Het idee was dat we daar een paar nachten zouden blijven, naar de club zouden gaan en een idee zouden krijgen van de regio.

‘Een marketingmeisje in de bus begon te flippen omdat ze nog nooit langs Balmain was geweest. Het was beschamend, maar het deed me beseffen hoe veel mensen die in de industrie werken, geen verbinding hebben met het echte leven.’

De heer McKnight vervolgde: ‘Toen Channel Seven de stad introk, verloren ze een groot deel van hun arbeiders die hun leven hadden verdiend in de buitenwijken rond Epping.

‘Aan de andere kant zal hetzelfde gebeuren met de verhuizing van het ABC naar Parramatta, let op mijn woorden.

‘Als je ooit een baan bij de tv wilde hebben, is dit je kans. Houd de advertenties in de gaten, want ik denk dat het ABC binnenkort veel vacatures zal hebben.

‘Je zou versteld staan ​​hoeveel mensen die in de tv-industrie werken eigenlijk geen tv kijken en het idee om naar de buitenwijken te moeten pendelen zal gewoon te veel zijn voor sommige stadsbewoners van het ABC, dat is zeker.’

In een verklaring van juni 2021 waarin de verhuizing van 300 medewerkers naar Parramatta wordt aangekondigd, zei een ABC-woordvoerder: ‘Parramatta ligt in het geografische hart van Sydney.

‘Door het personeelsbestand van ABC in het westen van Sydney uit te breiden, krijgt het meer zichtbaarheid en verbinding met een groeiende gemeenschap waar een op de elf Australiërs woont.’

De omroeporganisatie voegde eraan toe dat het personeel beter in staat zou zijn om met meer delen van de stad in contact te komen dan momenteel het geval is vanuit hun CBD-gebouw.

Ongeveer 200 van de werknemers die worden verplaatst, zullen afkomstig zijn van inhoudsafdelingen, waarbij enkele nieuws- en entertainmentsecties worden overwogen.

De overige 100 zullen bestaan ​​uit ondersteunend personeel.

De teams worden gehuisvest in een nieuw gebouwd pand, compleet met televisie- en radiostudio’s.

ABC-voorzitter Ita Buttrose zei in een toespraak dat een belangrijk aandachtspunt van het vijfjarenplan van de omroep was om te verschuiven naar sterkere vertegenwoordiging in voorstedelijke, buitenstedelijke en regionale gebieden.

Ze beschreef de verhuizing als de ‘grootste decentralisatie in de geschiedenis van ABC’.

‘Het ABC is ook terecht beschouwd als te sterk gericht op de binnenstad’, zei mevrouw Buttrose.

Ze zei dat nieuwe technologie teams in staat stelde om de gemeenschap in te gaan ‘door de verhalen te rapporteren die er toe doen aan alle Australiërs, vooral degenen die buiten de binnenring van de hoofdsteden wonen’.

Het ABC zal naar verwachting ongeveer $ 70 miljoen binnenhalen uit de verkoop van twee Melbourne-sites die kunnen worden gebruikt om het nieuwe pand in Sydney te financieren.

De door de verhuizing vrijgekomen ruimte in het Ultimo-hoofdkwartier kan ook worden verhuurd aan huurders, aldus de omroeporganisatie.

De nieuwe studio’s in het westen van Sydney zullen waarschijnlijk in 2024 klaar zijn.