Abbie Chatfield wears all-black after saying Charles isn’t ‘competent’ enough to be king 

Ze is geen fan van de Britse koninklijke familie.

Maar Abbie Chatfield weerspiegelde het gevoel van nationaal verdriet op dinsdag toen ze in Sydney stapte in een geheel zwart ensemble.

De 27-jarige radiopresentator, wiens outfitkeuze waarschijnlijk gewoon toeval was na de dood van de koningin, zag er moeiteloos stijlvol uit in een los shirt en korte rok.

Ze maakte haar look af met kniehoge laarzen, een gouden ketting en oorbellen, en droeg haar spullen in een zwarte designer handtas.

De waarneming komt nadat de rechter van Masked Singer haar gloeiend hete kijk op de dood van koningin Elizabeth II op vrijdag aanbood.

Abbie deelde haar gedachten over het overlijden van Hare Majesteit in een Instagram-video die die ochtend in haar bed was opgenomen, kort nadat ze wakker werd met het nieuws.

Ze begon met te zeggen dat de dood van de koningin ‘uiteraard triest’ was voor de koninklijke familie, maar al snel bekritiseerde ze het kolonialisme en de monarchie.

Abbie, een voormalige Bachelor-deelnemer wiens plotselinge opkomst tot roem haar lucratieve contracten met het Hit Network en Channel 10 heeft opgeleverd, uitte toen haar alarm over de Prins van Wales die koning Charles III werd.

Ze zei dat de oudste zoon van de koningin niet ‘competent’ of ‘aardig’ genoeg was voor de rol – en fysiek kokhalsde bij het idee dat Groot-Brittannië en het Gemenebest een koning zouden hebben in de moderne samenleving.

‘Oké, dus de koningin is dood’, begon Abbie zonder make-up aan haar selfievideo.

‘[It’s] duidelijk verdrietig dat er iemand is overleden, verdrietig voor haar familie. Het kolonialisme, niet geweldig; de monarchie, niet mijn favoriete ding in de wereld,’ voegde ze eraan toe.

‘Maar waar ik een beetje misselijk van werd, is… ik heb net een video gezien met zoiets als “King Charles heeft een verklaring afgelegd…”‘ zei Abbie met een geschokte gezichtsuitdrukking.

‘Koning? Koning?! Koning Karel?!

Ze begon met te zeggen dat het overlijden van de koningin ‘uiteraard triest’ was voor de koninklijke familie, maar al snel bekritiseerde ze het kolonialisme en de monarchie. (Afgebeeld: de koningin in de salon van Balmoral, Schotland, afgelopen dinsdag. Ze stierf donderdag op haar landgoed)

‘Bovendien, van wat ik heb begrepen, is hij niet erg bekwaam – niet dat ze… [the Royal Family] echt alles doen.

‘Hij is niet erg aardig of bekwaam. Ik weet het niet echt, en ik heb geen goede dingen over Charles.’

‘Het is ook niet’ [the] jaren 1700. “De koning”? oei! oei! O mijn God. Ik wist dat deze dag zou komen, maar ik hou er niet van. ‘Koning Charles…’ voegde ze eraan toe, kokhalzend alsof ze op het punt stond te kotsen.

Abbie, een voormalige Bachelor-deelnemer wiens plotselinge opkomst tot roem haar lucratieve contracten met het Hit Network en Channel 10 heeft opgeleverd, uitte haar verontrusting over de Prins van Wales die koning Charles III werd. (Afgebeeld: Abbie op The Masked Singer Australia)

Australië heeft zich bij een groot deel van de wereld aangesloten bij het rouwen van koningin Elizabeth II, aangezien haar dood de eerste verandering van staatshoofd in meer dan zeven decennia veroorzaakt.

Een verklaring van Buckingham Palace vroeg op vrijdag (AEST) bevestigde de dood van de 96-jarige.

‘De koningin is vanmiddag vredig gestorven in Balmoral’, zei Buckingham Palace.

‘De koning en de koningin-gemaal blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen.’

Premier Anthony Albanese bracht hulde aan de koningin, die wordt opgevolgd door haar zoon koning Karel III in een beweging die naar verwachting het republikeinse debat in Australië zal vernieuwen.

‘Er is een einde gekomen aan een historisch bewind en een lang leven gewijd aan plicht, familie, geloof en dienstbaarheid’, zei Albanese in een verklaring.

‘De regering en de bevolking van Australië bieden ons diepste medeleven aan de koninklijke familie, die rouwt om een ​​geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder – de persoon die zo lang hun grootste innerlijke kracht was.’

De heer Albanese zei dat ‘vanaf haar beroemde eerste reis naar Australië, de enige regerende soeverein die ooit heeft bezocht, het duidelijk was dat Hare Majesteit een speciaal plekje in haar hart voor Australië had.

‘Nog vijftien rondleidingen voordat juichende menigten in elk deel van ons land de speciale plaats die ze in het onze had ingenomen, bevestigden.’

De Australische premier Anthony Albanese betuigde zijn condoleances aan de koninklijke familie, het Britse volk en al zijn eigen burgers die Hare Majesteit hoog in het vaandel hadden staan

Hij prees de relatie van de koningin met Australië en de rest van de wereld.

‘Als monarch gedurende meer dan de helft van het leven van onze Federatie, is de relatie tussen Australië en Groot-Brittannië gedurende de regeerperiode van Hare Majesteit gerijpt en geëvolueerd’, zei hij.

‘De koningin begroette elke verandering met begrip, goede genade en een blijvend vertrouwen in het oordeel van het Australische volk.

‘Dit was de behendige en diplomatieke manier waarop ze de diversiteit van het moderne Gemenebest verbond, landen over de hele wereld die zullen rouwen om haar heengaan.

‘Deze tijd van rouw zal voorbijgaan, maar het diepe respect en warme respect waarin de Australiërs Hare Majesteit altijd koesterden, zal nooit vervagen.’

De koningin bezocht Australië voor het eerst met prins Philip in 1954 en arriveerde op de SS Gothic die na bijna zes weken op zee de haven van Sydney binnenstoomde. Ze is afgebeeld met prins Philip in het parlementsgebouw in Canberra tijdens die tour

De koningin bezocht Australië in 1954, 1963, 1970, 1973, 1974, 1977, 1980, 1981, 1982, 1986, 1988, 1992, 2000, 2002, 2006 en 2011 – haar laatste keer aan deze kusten. Ze is afgebeeld in 1981

Elizabeth Alexandra Mary Windsor was koningin van het Verenigd Koninkrijk en 14 rijken van het Gemenebest, waaronder Australië, sinds haar regering begon in februari 1952.

Gouverneur-generaal David Hurley zei dat Australiërs zich moeten laten inspireren door de bijdrage van de koningin.

‘Ze was echt een opmerkelijk persoon’, zei hij in een verklaring.

Het laatste bezoek van de koningin aan Australië kwam in 2011 toen de toenmalige Labour-premier Julia Gillard haar omschreef als ‘een essentieel constitutioneel onderdeel van de Australische democratie’. Ze is afgebeeld in Perth tijdens die reis

‘Als ik terugdenk aan mijn eigen herinneringen – ze was mijn hele leven mijn koningin – denk ik aan de waardigheid en het medeleven van Hare Majesteit. Haar toewijding en onvermoeibare arbeidsethos. En haar onbaatzuchtigheid en onwankelbare toewijding aan de mensen die ze diende. Aan ons.’

Federale oppositieleider Peter Dutton was dankbaar voor de toegewijde dienst van de koningin.

‘Vandaag heeft een geruststellende warmte de wereld verlaten. Een van de helderste lichten van de mensheid is uitgegaan’, zei hij.