Aaron Rodgers reveals using Amazonian psychedelic drug ayahuasca led to his best NFL season

NFL-ster Aaron Rodgers heeft onthuld dat zijn eerdere gebruik van een Zuid-Amerikaanse psychedelische drug uit de Amazone hem heeft geholpen om het ‘beste seizoen’ van zijn NFL-carrière te hebben en hem ook ‘onvoorwaardelijk van mezelf heeft gehouden’.

Aangezien de 38-jarige quarterback van Green Bay Packers het seizoen 2022 zal ingaan als de tweevoudig regerende NFL MVP, gaf hij deze week toe de drug te hebben gebruikt tijdens een reis naar Zuid-Amerika voordat hij de MVP-prijs won in 2020 en 2021.

Rodgers verscheen op de Aubrey Marcus Podcast op woensdag waar hij sprak over ayahuasca – een psychoactieve thee met het hallucinogene medicijn DMT – waarvan hij zegt dat het zijn geestelijke gezondheid heeft verbeterd.

‘Voor mij is een van de kernprincipes van je mentale gezondheid die eigenliefde’, vertelde Rodgers aan gastheer Aubrey Marcus. ‘Dat is wat ayahuasca voor mij deed, me helpen inzien hoe ik onvoorwaardelijk van mezelf kan houden.’

‘Alleen in die onvoorwaardelijke eigenliefde, ben ik in staat om echt onvoorwaardelijk van anderen te houden. En wat is een betere manier om aan mijn mentale gezondheid te werken dan door zo’n ervaring te hebben?’

De drug ayahuasca wordt al duizenden jaren gebruikt als een traditionele geneesmethode in Midden- en Zuid-Amerika, voornamelijk gebruikt door tribale samenlevingen in het Amazonebekken.

Ayahuasca bevat dimethyltryptamine (DMT), een gereguleerde stof die volgens de federale wetgeving normaal gesproken niet legaal is om te bezitten of te distribueren in de VS of het VK.

Ayahuasca-retraites zijn echter populair geworden en hebben mensen van over de hele wereld aangetrokken voor evenementen – waarvan er vele worden vermeld op AyaAdvisors.org.

Rodgers, die in juni op Packers minicamp zei dat hij nog niet wist of hij verder zou spelen dan komend seizoen, maar wanneer hij zijn schoenplaatjes ophangt, zegt de regerend NFL MVP dat hij ‘zeker’ zal uitstappen als lid van de Green Bay Packers.

De voormalige Super Bowl-kampioen vertelde deze week in de podcast dat hij een significante verandering in zijn relatie met de Packers opmerkte sinds hij de op planten gebaseerde psychedelische ayahuasca nam – en gelooft dat de ervaring met het medicijn en het winnen van de MVP’s met elkaar verbonden waren.

‘Ik denk niet dat het toeval is,’ zei Rodgers. ‘Ik echt niet. Ik geloof op dit moment niet echt in toeval. Het is het universum dat dingen laat gebeuren wanneer ze zouden moeten gebeuren.’

‘Er zijn altijd tekenen en synchroniciteiten om ons heen als we wakker genoeg zijn om ze te zien en in ons op te nemen en om naar onze intuïtie te luisteren wanneer die tegen ons spreekt of ons in het hoofd bonst en zegt: ‘Hé dummy, dit is wat je zou moeten doen.’

Rodgers zei dat ayahuasca zijn leven op meer manieren heeft beïnvloed dan hij zich ooit had kunnen voorstellen.

‘Ik ging daarna op mijn mat liggen en opende toen mijn ogen en het voelde alsof ik mijn ogen voor de eerste keer opende’, herinnert hij zich.

‘Ik heb echt het gevoel dat die ervaring de weg vrijmaakte voor het beste seizoen van mijn carrière.’

‘Het grootste geschenk dat ik mijn teamgenoten kan geven, is naar mijn mening om te kunnen verschijnen en iemand te zijn die onvoorwaardelijke liefde voor hen kan tonen’, vervolgde de viervoudig NFL MVP.

‘Het zal ze niets schelen wat je zegt totdat ze weten hoeveel je om je geeft.’

Rodgers plaatste een video op Instagram met een preview van het podcast-interview en trok de aandacht van zijn geruchten vriendin, Blu (foto), die de quarterback prees voor ‘het veranderen van de geschiedenis en het smeden van de toekomst’

Wat is Ayahuasca? Ayahuasca is een hallucinogene drank die illegaal is in het VK en de VS, maar veel wordt gebruikt door tribale samenlevingen in het Amazonegebied. Sjamanen beschouwen ayahuasca als een ‘wijsheid’-plant die toegang geeft tot de spirituele wereld, en het werd als zodanig erkend door de regering van Peru in 2008. Het kan hallucinaties veroorzaken die lijken op de effecten van LSD of paddo’s, aldus Talk to Frank. Ze duren twee uur en zijn ‘meestal plezierig’, maar kunnen paniek en angstaanjagende flashbacks veroorzaken, zegt de website. De negatieve emotionele effecten van het gebruik van ayahuasca kunnen dagen aanhouden en maken het vooral gevaarlijk voor mensen met psychische problemen. Het kan ook de bloeddruk en de hartslag verhogen en kan schadelijk zijn voor mensen met een reeds bestaande hartaandoening.

Rodgers plaatste een video op Instagram met een preview van het podcast-interview en trok de aandacht van zijn vermeende vriendin, die de quarterback prees voor ‘het veranderen van de geschiedenis en het smeden van de toekomst’.

Blu – die eerder deze zomer voor het eerst in verband werd gebracht met Rodgers – antwoordde: ‘De geschiedenis veranderen en de toekomst één moedige waarheid tegelijk smeden. Legendarische bewegingen.’

Rodgers was in 2021 kort verloofd met actrice Shailene Woodley, maar het paar ging eerder dit jaar uit elkaar.

Voorafgaand aan zijn relatie met Woodley, 30, had Rodgers een relatie met voormalig NASCAR-ster Danica Patrick en actrice Olivia Munn.

Rodgers besloot terug te keren naar Green Bay na een veelbewogen 2021 met een contractgeschil en hold-out, een periode als gastgastheer van Jeopardy, een nationale controverse over zijn weigering zich te laten vaccineren tegen COVID-19 en zijn korte verloving met Woodley.

Rodgers heeft de Packers naar drie opeenvolgende NFC North-titels geleid, maar heeft de Super Bowl niet bereikt sinds het kampioenschapsseizoen 2010 van Green Bay.

De Packers verloren vorig seizoen met 13-10 van de San Francisco 49ers in de play-offs in de divisie.

Rodgers en de Packers zijn op weg naar een nieuwe deal sinds het buitenseizoen van 2021, toen de quarterback en GM het in de media over een contractgeschil hadden.

In mei 2021 beschuldigde Rodgers de Packers van ontrouw en gaf hij toe dat hij last had van het besluit van Green Bay om quarterback Jordan Love te selecteren in de eerste ronde van de 2020 NFL Draft.

Hij uitte ook zijn frustratie over het vertrek van een aantal van zijn ervaren teamgenoten.

Rodgers bleef het hele seizoen buiten het seizoen van het team weg en sloeg zelfs het verplichte minikamp over.

Zijn deal werd echter in juli herzien en Rodgers woonde het trainingskamp van het team in augustus bij.

De relatie tussen de Packers en Rodgers leek te verbeteren na het seizoen 2021, aangezien de laatste meer inbreng kreeg in teambeslissingen.

Rodgers werd vorig seizoen een controversieel figuur nadat hij koppen had geslagen met de NFL en de wetenschappelijke gemeenschap over de veiligheid van COVID-19.

Toen hij door verslaggevers op het trainingskamp van augustus werd gevraagd of hij de COVID-19-injectie had gekregen, beschreef Rodgers zichzelf als ‘geïmmuniseerd’, maar verzuimde uit te leggen dat hij geen vaccin had gekregen en eigenlijk verwees naar een door een arts voorgeschreven therapeutische behandeling .

De vaccinatiestatus van Rodgers werd begin november onthuld toen hij positief testte op coronavirus en vervolgens 10 dagen in quarantaine moest – de minimale hoeveelheid tijd die een niet-gevaccineerde speler in quarantaine moet, volgens de competitieregels op dat moment (de NFL heeft sindsdien de quarantainetijd tot vijf dagen, volgens CDC-richtlijnen).

Nadat Rodgers aanvankelijk de media en de ‘wakkere menigte’ de schuld had gegeven van het misverstand, vertelde Rodgers op 9 november in de SiriusXM-show van McAfee dat hij zich wilde verontschuldigen ‘aan iedereen die zich misleid voelde’.

Hij zei ook dat hij zijn COVID-19-infectie bestreed met aanbevelingen van podcaster en vriend Joe Rogan.

Rodgers zegt dat hij niet zeker weet hoe lang hij nog zal voetballen, maar als hij zijn schoenplaatjes ophangt, zegt de regerend MVP dat hij ‘zeker’ zal uitstappen als lid van de Packers

Aaron Rodgers van de Packers houdt in juni 2022 een oefening op het oefenveld van het voetbalteam

In het bijzonder zei Rodgers dat hij monoklonale antilichamen en ivermectine slikte – een medicijn dat wordt gebruikt om dieren te werken in zijn veterinaire vorm waarvan niet is bewezen dat het COVID-19 behandelt. De FDA heeft het medicijn niet goedgekeurd voor gebruik bij het voorkomen of behandelen van coronavirus bij mensen en heeft patiënten gewaarschuwd voor het innemen van veterinair ivermectine.

De populariteit van Rodgers bij de fans had duidelijk te lijden onder de controverse.

Na het verlies van de Packers aan het einde van het seizoen tegen de 49ers in de Divisional Round van de play-offs, vertelde Rodgers aan Pat McAfee van SiriusXM dat veel fans tegen hem waren vanwege zijn weigering om zich te laten vaccineren.

‘Er waren een heleboel mensen die op ons afstemden, om maar één reden en maar één reden tegen ons’, vertelde Rodgers in januari aan McAfee. ‘Het komt door mijn vaccinatiestatus en omdat ze ons willen zien verliezen, zodat ze door kunnen gaan.

En de fans stapelden zich zeker op Rodgers.

‘Het vaccin vermindert de ernst van COVID zo sterk dat Aaron Rodgers niet gevaccineerd is en toch hebben zijn ontvangers niets significants gevangen’, grapte komiek Steve Hofstetter nadat de quarterback van Green Bay er niet in slaagde een touchdown-pass te gooien in de 13-10-nederlaag.

‘Als er een vaccin was tegen verstikking bij grote wedstrijden, zou Aaron Rodgers dat dan krijgen?’ grapte auteur Greg Olear over de quarterback.