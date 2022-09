A$AP Rocky claims he is being extorted and DID NOT shoot friend and accuser during argument

A$AP Rocky beweert dat hij vriend A$AP Relli niet heeft neergeschoten tijdens een ruzie in Hollywood en heeft het als een afpersingspoging bestempeld nadat hij vorige maand in een gerechtsgebouw in Los Angeles onschuldig had gepleit.

De 33-jarige rapper’s – geboren Rakim Athelaston Mayers – advocaat Joe Tacopina vertelde TMZ op vrijdag: ‘Rocky heeft geen misdaad begaan.

‘Het was een afpersingspoging van een voormalige medewerker, die dreigde met valse strafrechtelijke beschuldigingen als Rocky hem niet zou betalen.’

Vorige maand pleitte Rocky – die de vriend is van zingende superster Rihanna en vader van haar vier maanden oude zoontje – in Los Angeles niet schuldig te zijn aan het schieten op een voormalige vriend en muziekpartner tijdens een ruzie.

Rocky – echte naam Rakim Mayers – wordt beschuldigd van twee misdrijven van mishandeling met een halfautomatisch vuurwapen en riskeert tot vier jaar gevangenisstraf voor elke aanklacht als hij wordt veroordeeld.

Tacopina vertelde de publicatie dat hij twee ooggetuigen heeft die de beweringen van Rocky herhalen dat Relli niet echt door kogelfragmenten is geraakt en dat er niet eens is geschoten.

De advocaat beweert dat Rocky’s vriend het verhaal had verzonnen in een ‘snel rijk-schema’.

Tacopina is van mening dat zowel de civiele als de strafzaken tegen Rocky ‘slam dunks’ zijn, zoals hij tegen TMZ zei: ‘Wat de komende maanden overduidelijk zal worden, op basis van feiten en bewijzen, is dat Rocky onschuldig is aan deze aanklachten.’

Bij zijn strafzaak op 17 augustus in het centrum van LA, verscheen de hiphopartiest in een donkerblauw pak en stropdas, met zijn haar gevlochten in maïsrijen, en geflankeerd door verschillende in het donker geklede oppassers

Toen rechter Victoria Wilson Mayers vroeg hoe hij vandaag wilde pleiten, pleitte zijn advocaat, Sara Caplan, voor ‘niet schuldig’ aan beide aanklachten.

Toen rechter Victoria Wilson Mayers vroeg hoe hij vandaag wilde pleiten, voerde zijn advocaat, Sara Caplan, een pleidooi van ‘niet schuldig’ in voor beide aanklachten.

De rechter zette Mayers’ borgtocht van $ 550.000 voort en plande een pre-trial hoorzitting op 2 november.

En ze vaardigde een beschermend bevel uit, wat inhoudt dat Mayers zijn vermeende slachtoffer – collega-rapper Terell Ephron – niet mag ‘aanvallen of lastigvallen’, of contact met hem opnemen of binnen 100 meter van hem komen.

Rechter Wilson oordeelde ook dat Mayers geen vuurwapens mocht ‘bezitten of bezitten’ en beval hem alle wapens die hij al heeft in te leveren.

De aanklachten vloeien voort uit een woordenwisseling in Hollywood afgelopen 6 november tussen Mayers en Ephron – wiens artiestennaam ASAP Relli is en die samen met Rocky lid was van de ASAP Mob rapgroep die in 2006 in Harlem begon.

Aanklagers zeggen dat Mayers tijdens de ruzie het pistool op Ephron richtte en het vervolgens twee keer op hem afvuurde, waarbij hij zijn hand verwondde.

Ephron heeft deze week een civiele rechtszaak aangespannen in LA tegen Mayers waarin zijn advocaten zeggen dat Mayers ‘een pistool tevoorschijn haalde en het doelbewust in de richting van (Ephron) richtte en meerdere schoten loste’.

Eraan toevoegend dat Ephron ‘voor zijn leven vreesde’, zegt het pak dat Ephron ‘werd geraakt door kogelprojectiel/fragmenten’ waardoor hij verwondingen opliep die medische aandacht vereisten.

Ephron beweert dat de rapper hem neerschoot in de buurt van Selma en Argyle Avenues in Hollywood na een ruzie.

Mayers wordt ervan beschuldigd Ephron op straat op 6 november rond 22.15 uur te hebben benaderd en drie of vier keer met een pistool op hem te hebben geschoten.

Een van de kogels schampte naar verluidt de linkerhand van de Ephron en hij zocht later medische behandeling.

Vandaag vroeg advocaat Caplan dat het beschermende bevel dat de rechter tegen Mayers had uitgevaardigd ‘wederzijds’ zou zijn – dat Ephron ook moet worden bevolen om Rocky niet aan te vallen of lastig te vallen en 100 jaar bij hem vandaan te blijven – omdat Mayers ‘ook in gevaar is’.

Maar rechter Wilson beperkte het beschermingsbevel tot alleen tegen Mayer en zei tegen Caplan dat als er vervolgens een zaak tegen Ephron zou worden aangespannen ‘we dat dan kunnen regelen’.

Mayers werd op 20 april gearresteerd op de luchthaven van LAX toen hij uit een privévliegtuig stapte vanuit Barbados, waar hij op vakantie was met de toen zwangere Rihanna, 34.

De zaak wordt nog onderzocht door de Robbery Homicide Unit van de LAPD.

De politie hield hem een ​​paar uur vast op verdenking van mishandeling met een dodelijk wapen, liet hem toen vrij op borgtocht van $ 550.000 en stuurde de zaak naar de LA District Attorney om te vervolgen.

Het was pas maandag van deze week – 15 augustus – dat LA DA George Gascon besloot dat de aanklachten ernstig genoeg waren om aan te dringen op een misdrijf, in plaats van een misdrijf, wat slechts een maximum van een jaar gevangenisstraf voor elke telling zou hebben betekend.

‘Het afvuren van een pistool op een openbare plaats is een ernstig misdrijf dat tragische gevolgen had kunnen hebben, niet alleen voor de persoon die het doelwit was, maar ook voor onschuldige omstanders die Hollywood bezochten’, zei Gascon na de aankondiging van de aanklacht.

‘Mijn kantoor heeft een grondig onderzoek uitgevoerd, niet het bewijs in deze zaak, en heeft vastgesteld dat de toevoeging van een speciale beschuldiging van vuurwapens gerechtvaardigd was.’