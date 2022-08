Aanklacht wegens laster over onwaarheden bij verkiezingen zet vos op de hielen

“We procederen op een bepaalde manier over de geschiedenis: wat is historische waarheid?” zei Lee Levine, een bekende First Amendment-advocaat die verschillende grote media-lasterzaken heeft betoogd. “Hier neem je zeer recente actuele gebeurtenissen en ga je door een proces dat uiteindelijk zal verklaren wat de juiste versie van de geschiedenis is.”

De zaak heeft voor voelbare onrust gezorgd bij Fox News Channel, zeiden meerdere mensen daar, die alleen anoniem wilden spreken. Ankers en leidinggevenden hebben zich voorbereid op verklaringen en zijn gedwongen om maandenlang privé-e-mails en sms-berichten te overhandigen aan Dominion, dat hoopt te bewijzen dat netwerkmedewerkers wisten dat wilde beschuldigingen van stemfraude bij de verkiezingen van 2020 vals waren. De gastheren Steve Doocy, Dana Perino en Shepard Smith behoren tot de huidige en voormalige Fox-persoonlijkheden die zijn afgezet of deze maand zullen worden.

Dominion probeert een zaak op te bouwen die rechtstreeks gericht is op de top van het Fox-media-imperium en de Murdochs. In gerechtelijke dossiers en verklaringen hebben Dominion-advocaten uiteengezet hoe ze van plan zijn aan te tonen dat senior executives van Fox na de verkiezingen een plan hebben bedacht om kijkers terug te lokken die waren overgestapt op rivaliserende extreemrechtse netwerken, die aanvankelijk sympathieker waren dan Fox tegenover Mr. Trumps beweringen over kiezersfraude.

De wet op smaad beschermt geen leugens. Maar het laat wel ruimte voor de media om nieuwswaardige figuren te verslaan die ze vertellen. En Fox argumenteert, gedeeltelijk, dat is wat het beschermt tegen aansprakelijkheid. Gevraagd naar de strategie van Dominion om de Murdochs vooraan en centraal in de zaak te plaatsen, zei een woordvoerder van Fox Corporation dat het een “vruchteloze visexpeditie” zou zijn. Een woordvoerster van Fox News zei dat het “belachelijk” was om te beweren, zoals Dominion doet in de rechtszaak, dat het netwerk kijkers van de extreemrechtse rand achtervolgde.

Fox zal naar verwachting de geschatte eigenwaarde van Dominion van $ 1 miljard betwisten en beweren dat $ 1,6 miljard een buitensporig hoog bedrag is voor schade, zoals in een vergelijkbare zaak van laster die is ingediend door een ander stemmachinebedrijf, Smartmatic.

Een woordvoerder van Dominion weigerde commentaar te geven. In hun eerste klacht schreven de advocaten van het bedrijf dat “de waarheid ertoe doet”, en voegden eraan toe: “Leugens hebben gevolgen.”