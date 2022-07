A Hidden New Threat to U.S. Elections

Een zakgeschiedenis van ‘Stop the Steal’

On Politics praatte donderdag met Charles Homans, een New York Times-verslaggever die net publiceerde een historisch hoofdartikel in The Times Magazine over de geschiedenis van de “Stop the Steal”-beweging. Ons gesprek, licht bewerkt voor lengte en duidelijkheid:

Je verhaal heet “Hoe ‘Stop the Steal’ het Amerikaanse rechts veroverde.” Was er ooit een moment dat dat vooruitzicht twijfelachtig was, of was het altijd voorbestemd om op deze manier af te lopen?

Het is onmogelijk voor te stellen dat het wortel schiet, zoals het geval is geweest als Donald Trump de verkiezingen had toegegeven. Dat is het categorische verschil tussen hem en eerdere presidenten. En het is wat “Stop the Steal” onderscheidt van de scepsis, zowel redelijk als samenzweerder, die de vorige verkiezingen omringde.

Maar als je kijkt naar de voorgeschiedenis van de verkiezingen van 2020, zoals ik deed in dit verhaal, is het even moeilijk voor te stellen dat Trump die verkiezing toegeeft, of eigenlijk welke verkiezing dan ook. Hij betwistte de geldigheid van verkiezingen die hij verloor (en zelfs enkele die hij niet deed) en ging letterlijk terug naar de… eerste Republikeinse caucus in 2016.

En vanaf die voorverkiezingen van 2016 had hij een bondgenoot in Roger Stone, die probeerde een beweging op te bouwen rond de valse beweringen van Trump – en die beweringen in verband bracht met de toen geldende preoccupatie aan de rechterkant met de vestiging van vluchtelingen uit Syrië en andere overwegend islamitische landen .

Dat verbond Stop the Steal vanaf het begin met een hele kosmologie van extreemrechts samenzwering die veel verder reikte dan Trump zelf, en die je vandaag de dag nog steeds terugziet in de beweging.