A bride was forced to postpone her wedding after she was left with giant ‘hotdog lips’ from filler

Een vrouw vertelde hoe ze bleef zitten met ‘hotdoglippen’ nadat een schoonheidsspecialiste haar lippen met vulmiddel had gevuld.

Emma Griffin, uit Tuxford, Nottinghamshire, vond in februari 2019 een schoonheidsspecialiste, die zei dat ze medisch geschoold was, om haar lipfiller bij te vullen nadat ze naar een ander gebied was verhuisd.

Emma, ​​40, beweert dat de beoefenaar ze ‘massaal overvulde’, waardoor ze ‘enorme hotdoglippen’ achterliet waardoor ze zich een jaar lang achter een gezichtsmasker verstopte terwijl ze wanhopig probeerde iemand te vinden om ze op te lossen.

De eigenaar van de schoonheidssalon zegt zelfs dat haar verloving werd overschaduwd door haar supergrote steenbolk omdat ze niet wilde dat haar foto werd genomen.

Emma Griffin, uit Tuxford, Nottinghamshire, vond in februari 2019 een schoonheidsspecialiste, die zei dat ze medisch geschoold was, om haar lipfiller bij te vullen nadat ze naar een ander gebied was verhuisd. Afgebeeld, voor haar mislukte vulmiddel (links) en na (rechts)

De eigenaar van de schoonheidssalon zegt zelfs dat haar verloving werd overschaduwd door haar supergrote steenbolk omdat ze niet wilde dat haar foto werd genomen. Afgebeeld, op haar trouwdag nadat haar lipvuller was opgelost

Emma had eerder zonder problemen haar lippen laten doen bij een andere beoefenaar.

Maar nadat ze naar een nieuw gebied was verhuisd, zegt ze dat ze gedwongen was een nieuwe injector te vinden, wat leidde tot haar rampzalige ervaring.

Sinds ze zelf esthetiek heeft getraind, realiseert Emma zich dat ze zich realiseert dat de behandelaar niet de juiste ‘protocollen’ heeft gevolgd bij het injecteren, waardoor het mislukte resultaat is ontstaan.

Emma zei: ‘Ze was een dokter, dus in mijn gedachten – omdat ik op dat moment niet gekwalificeerd was – was ik er volledig zeker van dat ze wist wat ze aan het doen was.’

De 40-jarige waarschuwt nu iedereen die fillers en injectables overweegt om ‘hun huiswerk te doen’ na haar ‘vreselijke’ ervaring (links afgebeeld voordat ze haar mislukte filler kreeg). Juist, toen haar lippen nog te vol waren

Emma, ​​afgebeeld nadat ze haar mislukte lippen had laten repareren, zei dat toen haar man haar ten huwelijk vroeg, het eerste wat ze zei was dat ze ‘haar lippen er niet zo uit kon laten zien’

Emma beweert dat het drie milliliter van een oplosmiddel kostte om haar ‘overvolle’ lippen in 36 uur volledig af te breken (afgebeeld na het oplossen van haar lipvuller)

Emma zei: ‘Mijn lippen waren opgezwollen als twee enorme hotdogworsten en ik had zoiets van ‘oh mijn god’. Ze zei “de zwelling zal afnemen”, maar het ging nooit echt weg. Het was verschrikkelijk.

‘Ze had eigenlijk in mijn waterlijn geïnjecteerd en vulmiddel houdt van water, dus het blijft maar voeden en voeden.

‘Ik kreeg een bult die net iets groter was dan een rijstkorrel onder mijn lippen – het leek alsof ik aan één kant een beroerte had gehad.

‘Het was als een snauw. Ik glimlachte en je kon mijn tand aan de ene kant niet zien, want daar zat alleen maar een knobbel.’

‘Ik dacht: “Nou, het zal verdwijnen omdat vulmiddel na verloop van tijd kapot gaat. Normaal laat ik ze elke 9-12 maanden doen, dus over negen maanden zullen ze in orde zijn”.

Het stel trouwde 18 maanden nadat ze zich in december 2020 hadden verloofd – maar Emma wilde haar lippen laten smelten voordat ze door het gangpad liep

‘We zaten op dat moment sowieso in lockdown, ik had best geluk omdat we toen gezichtsbedekking moesten dragen, dus ik verstopte me een jaar lang achter een gezichtsmasker.

‘Toen ik begon te trainen, realiseerde ik me dat de knobbel in mijn waterlijn nooit zou verdwijnen en toen begon ik een beetje in paniek te raken.

‘Iedereen die ik benaderde om ze op te lossen, bleef maar zeggen ‘je moet terug naar de oorspronkelijke beoefenaar’, maar ik vertrouwde haar niet meer in de buurt van mijn gezicht te komen.’

Ze voegde eraan toe: ‘Ik had geen definitie in mijn lippen – alles wat ik wilde was een cupidoboog en een beetje meer volume, maar het was gewoon recht over de bovenkant.

‘Je zou een potlood op mijn bovenlip kunnen plakken en het zou daar blijven. Alles aan hen was esthetisch zo verkeerd, het had een enorm effect op mijn zelfvertrouwen en mijn leven.’

Haar lippen waren nog steeds overvuld toen Emma’s toekomstige echtgenoot Owen de vraag stelde in december 2020. Het eerste wat ze zei was dat ze ‘geen foto’s mag hebben’ omdat ze zelfbewust was van haar lippen.

Ze vervolgde: ‘We hebben de bruiloft pas gepland toen ik erin was geslaagd iemand zover te krijgen dat hij mijn lippen zou oplossen en opnieuw zou doen, omdat ik de gedachte niet kon verdragen dat mijn lippen er op mijn trouwdag zo uit zouden zien.

‘Ik wilde niet eens in de spiegel kijken of glimlachen. Elke ochtend werd ik wakker en het waren gewoon deze dingen die op mijn gezicht zaten.

‘Elke foto die ik nam, moest ik filteren en dat was ik nooit omdat je bent wie je bent, maar ik werd massaal bewust.’

Na een jaar lang haar lippen te haten, zich achter een gezichtsmasker te hebben verstopt en weggestuurd te zijn van elke beoefenaar die ze smeekte om haar pruillip te repareren, vond Emma eindelijk iemand die bereid was het op zich te nemen. Afgebeeld, voordat ze haar mislukte lipvuller liet repareren

Na een jaar lang haar lippen te haten, zich achter een gezichtsmasker te hebben verstopt en weggestuurd te zijn van elke beoefenaar die ze smeekte om haar pruillip te repareren, vond Emma eindelijk iemand die bereid was het op zich te nemen.

Ze ontmoette een collega-esthesioloog tijdens een geavanceerde training die in februari van dit jaar haar lippen oploste voordat ze de volgende maand opnieuw vulde en vorm gaf.

Emma beweert dat het drie milliliter van een oplossend middel kostte om haar ‘overvolle’ lippen in 36 uur volledig af te breken.

Ze was toen eindelijk zelfverzekerd genoeg om verder te gaan met de huwelijksplanning en trouwde in juli met haar man Owen Griffin, 37.

Emma in december 2018 met Owen, voor haar mislukte vuller. De beoefenaar zei dat ze fillers en tatoeages moet combineren om haar lippen te behouden sinds de procedure

De schoonheidsspecialiste zegt dat ze nu gedwongen is om haar filler en tatoeage jaarlijks te laten bijvullen om haar ‘overbelaste’ lippen te behouden.

Emma zei: ‘Ze zei ‘het is de ergste oplossing die ik ooit heb moeten doen, de hoeveelheid… [dissolving agent] Ik moest gebruiken is schokkend’ omdat ze niet naar beneden gingen.

‘Ik ben dolgelukkig met hoe ze er nu uitzien, ik denk niet dat ik er slecht uitzie voor 40. Ik ben getrouwd, ik kan glimlachen, ik kan in de spiegel kijken – ik voel me gewoon weer mezelf.

‘Ik heb ze laten bijvullen en toen moest ik ze ook laten tatoeëren omdat ze zo vol waren dat ik al het pigment in mijn bovenlip verloor, dus er zaten witte vlekken op.’

‘Je kunt een klein beetje pigment verliezen met lipvuller omdat de huid uitrekt, maar als ze zo enorm overvol zijn, is dat een direct gevolg van het veel te veel uitgerekt zijn van de huid.

‘De realiteit is dat ik ze nu moet blijven doen omdat mijn huid uitgerekt is – toen ik ze liet oplossen waren ze net slap en slap en dat zal nooit meer teruggaan.

‘Als ik er geen vulmiddel in doe om ze een soort structuur te geven, zien ze er gewoon leeggelopen uit.’

De pasgetrouwde hoopt nu anderen te waarschuwen die overwegen om fillers te nemen om beoefenaars grondig te onderzoeken voordat ze onder de naald gaan om dezelfde beproeving te voorkomen die zij heeft gedaan.

Ze spoort mensen ook aan om esthetiek te gebruiken om hun gelaatstrekken te ‘verbeteren’ in plaats van drastisch te ‘wijzigen’ om schade aan hun huid te voorkomen.

Nadat haar lipvuller was opgelost, had ze eindelijk vertrouwen genoeg om verder te gaan met de huwelijksplanning en trouwde ze in juli met haar man Owen Griffin, 37.

Nadat de filler was opgelost, zei Emma dat ze zich eindelijk zelfverzekerd genoeg voelde om door te gaan met haar grote dag

Emma zei: ‘Ik ben zelf een schoonheidsspecialiste en als mij dit kan overkomen, wees dan heel voorzichtig met wie je kiest als je dingen in je gezicht krijgt.

‘Je moet een gratis consult hebben, de portefeuille bekijken, eerdere klanten spreken, zoeken naar verzekeringen en die behandelaar googlen.

‘Doe je huiswerk en ga stabiel – je hoeft niet veel gedaan te hebben, het is beter om deze dingen op te bouwen.

‘Het zou altijd binnen de ‘golden quarter’ moeten zijn, dus het zou een verbetering moeten zijn en geen wijziging, wat uiteindelijk met mij is gebeurd.’