60 Minutes slammed for airing ‘disgusting’ interview with Britney Spears’ ex-husband Kevin Federline

60 Minutes Australia is bekritiseerd na het uitzenden van een ‘walgelijke’ en ‘invasieve’ trailer waarin een interview met Keven Federline wordt geplaagd.

Channel 9 onthulde dat ze een exclusief interview hadden gekregen met de ex-man van Britney Spears en hun twee kinderen Sean, 16, en Jayden, 15, die zondag werd uitgezonden.

Maar legio van haar fans hebben geprotesteerd en beweren dat het kanaal ‘probeert te profiteren’ van de veelbesproken problemen van de 40-jarige popsensaties.

Erbuiten blijven: ‘De jongens, de jongens, de jongens. Ik moest me zorgen over hen maken,’ zei hij terwijl hij achterover leunde in een stoel. ‘Ik kon niet meedoen’

In het interview verdiepte Federline zich in zijn gebrek aan publieke steun voor de strijd van zijn ex-vrouw om haar voogdijschap te beëindigen.

De 44-jarige voormalige back-updanseres zei dat hij uiteindelijk niet betrokken raakte bij haar pogingen om het arrangement te beëindigen omdat hij gefocust was op het opvoeden van hun zonen, hoewel de teaser niet duidelijk maakt waarom hij dacht dat de keuzes onverenigbaar waren.

Hij onthulde eerder dat zijn zonen haar huwelijk met Sam Asghari hadden overgeslagen en haar in maanden niet hadden gezien, wat volgens hem deels te wijten was aan semi-naaktfoto’s die ze sinds het einde van haar conservatorium op Instagram plaatste.

Familie: Kevin en Britney delen hun zonen Sean, 16, en Jayden, 15; afgebeeld (L–R) Bryan Spears, Jayden, Sean, Britney en nichtje Lexie in 2015

Gefocust op familie: Kevin Federline, 44, zei dat hij zijn ex-vrouw Britney Spears, 40, niet hielp bij haar pogingen om haar voogdijschap te beëindigen omdat hij gefocust was op hun ‘jongens’, volgens een teaser voor de komende 60 Minutes Australië interview

Maar fans hebben het kanaal bekritiseerd voor het platformen van Federline, die eerder een reeks clips plaatste van hun jonge zonen die ruzie maakten met hun moeder.

‘Je bent echt gênant om dit allemaal te doen, om deze vetes te creëren en om winst te maken. SCHAAMTE’, schreef er een.

‘Een vrouw die door de hel en terug ging, en jij wilt haar OPNIEUW naar beneden slepen?’ nog een toegevoegd.

‘Nee, je maakt dit over beoordelingen terwijl een vrouw haar best doet. Jammer 60 minuten’, schreef een ander.

Verscheurd: Federline keek emotioneel toen hij zei dat hij werd getroffen door Britney’s strijd tegen haar conservatorium. ‘Ik schaamde me voor haar. Ik was echt,’ zei hij, eraan toevoegend, ‘ik voel me nog steeds slecht’

Kort huwelijk: het paar verloofde zich in 2004 na drie maanden verkering. Ze gingen uit elkaar in 2006 en rondden hun scheiding af in 2007; Britney gezien met haar zonen in de teaser

‘Dit is ranzig! Na alles wat ze heeft meegemaakt. Je zou je moeten schamen. Dat is geen ‘vete’ of roddel, het is iemands leven. Vooral luisteren naar die goudzoeker, die alleen maar bang is dat hij geen geld meer van Britney zal krijgen’, twitterde iemand.

In de korte clip gaf Federline toe dat hij zich ‘gekrenkt’ voelde voor zijn ex-vrouw nadat ze 13 jaar onder curatele was gesteld voor haar persoon en haar nalatenschap.

‘De jongens, de jongens, de jongens. Ik moest me zorgen om hen maken,’ zei hij terwijl hij achterover leunde in een stoel en een blauw overhemd met knoopsluiting over een zwart T-shirt droeg. ‘Ik kon niet meedoen.’

Blended: Kevin werd ook gezien terwijl hij buiten in een stoel achterover leunde, terwijl hij links werd vergezeld door Jayden en rechts door zijn zoon Kaleb, die hij deelt met zijn ex Shar Jackson

Sean en Jayden zijn blijkbaar onlangs verloofd met hun moeder en waren niet bij de gasten op haar bruiloft in juni.

‘Hoewel de jongens niet aanwezig zullen zijn, zijn Kevin en de jongens blij voor Britney en wensen ze haar en Sam het allerbeste voor de toekomst’, zei Federline’s advocaat Mark Vincent Kaplan destijds in een verklaring aan TMZ.

Eerder in de teaser zag Federline er emotioneel uit toen hij zei dat hij getroffen was door het zien van Britney’s strijd tegen haar conservatorium.

‘Ik schaamde me voor haar. Ik was echt,’ zei hij, eraan toevoegend, ‘ik voel me nog steeds slecht.’

Afstandelijk: in een interview van augustus met ITV beweerde Federline dat ‘de jongens hebben besloten dat ze haar nu niet zien’, wat hij toeschreef aan enkele van haar ranzige Instagram-berichten; gezien in 2005 in Hollywood

Later in de clip deelde Federline een korte samenvatting van zijn korte huwelijk met de Toxic-zanger.

‘Het was geweldig – totdat het niet zo was,’ zei hij.

Het paar had in 2004 slechts drie maanden een relatie voordat ze zich in juli van dat jaar verloofden en in september trouwden ze.

Britney verjaarde Sean in september 2005, en Jayden volgde ongeveer een jaar later in 2006, maar de popster vroeg in november 2006 de scheiding aan, die het jaar daarop werd afgerond.

In de korte teaser van het interview werd Kevin ook gezien terwijl hij buiten in een stoel leunde, terwijl hij links van hem Jayden vergezelde en rechts van zijn zoon Kaleb, die hij deelt met zijn ex Shar Jackson.

Spears met haar zoons Sean, 16, en Jayden, 15. De jongens hebben er nu voor gekozen om gescheiden te blijven van hun moeder

Tijdens een hartstochtelijke rechtszitting voorafgaand aan het einde van haar conservatorium, had Spears beweerd dat ze haar eigen auto niet had mogen besturen en dat het haar verboden was haar anticonceptie-spiraaltje te laten verwijderen om een ​​kind te krijgen met haar toenmalige vriend Sam Asghari.

In een interview van augustus met ITV beweerde Federline dat ‘de jongens hebben besloten dat ze haar nu niet zien’, wat hij toeschreef aan enkele van haar ranzige Instagram-posts na het conservatorium.

‘Het is een paar maanden geleden dat ze haar hebben gezien. Ze hebben besloten niet naar haar bruiloft te gaan,’ legde hij uit.

‘Eén woord – kwetsend’: op zaterdagavond zei Spears dat het haar ‘verdrietig’ vond om Kevin zo openlijk te horen spreken over privé-familieaangelegenheden

Maar de zangeres reageerde snel op de beweringen van Federline en suggereerde dat de vervreemding begon vóór haar gewaagde berichten.

‘Het doet me verdriet om te horen dat mijn ex-man heeft besloten om de relatie tussen mij en mijn kinderen te bespreken’, schreef Spears op 6 augustus op Instagram. ‘Zoals we allemaal weten, is het opvoeden van tienerjongens voor niemand gemakkelijk… dat de reden is gebaseerd op mijn Instagram … het was LANG voor Instagram … ik gaf ze alles … Slechts één woord: HURTFUL.’

In zijn eigen verklaring ontkende Asghari ook de beweringen van Federline en voegde hij een weerwoord toe over zijn werkgeschiedenis.

‘Het is moeilijk’: Kevin gaf aan dat hun zonen zich schamen voor de frequente posts van de voormalige Mouseketeer van zichzelf bijna naakt

‘De jongens zijn erg slim en zullen binnenkort 18 zijn om hun eigen beslissingen te nemen en zullen zich uiteindelijk realiseren dat het ‘moeilijke’ deel was om een ​​vader te hebben die al meer dan 15 jaar niet veel als rolmodel heeft gewerkt’, schreef hij.

In augustus plaatste Federline een reeks clips van hun jonge zonen die ruzie maakten met hun moeder, die door Spears’ advocaat Mathew Rosengart als ‘wreed’ en als ‘schending van de privacy’ werden bestempeld.

‘Ik kan niet achterover leunen en mijn zonen op deze manier laten beschuldigen na wat ze hebben meegemaakt’, schreef de vader van zes kinderen.

In 2019 kreeg Federline 70 procent voogdij over hun zonen, terwijl Spears werd gedegradeerd tot 30 procent, volgens het rapport. TMZ.

‘100% ik heb het gevoel dat hij haar destijds heeft gered’: Kevin verdedigde ook Britney’s vervreemde vader Jamie (afgebeeld in 2008) die elk aspect van haar leven beheerste tijdens een conservatorium van 13 jaar, dat eindigde op 12 november

Federline verdedigde ook Spears’ vervreemde vader Jamie – een voormalige aannemer die elk aspect van haar leven beheerste tijdens een 13-jarig conservatorium, dat eindigde op 12 november.

‘Ik heb het gevoel dat hij haar toen heeft gered’, zei Federline.

‘Ik zag een man die echt om hem gaf en die wilde dat alles goed zou komen… Ik zou Jamie Spears absoluut verwelkomen in het leven van de jongens.’

Federline’s tweejarige huwelijk met Spears eindigde in juli 2007 en zes maanden later werd ze onvrijwillig psychiatrisch vastgehouden.

