27-year-old woman starts handing out dating RESUMES to men she finds attractive

Een 27-jarige vrouw is begonnen met het uitdelen van dating-cv’s aan mannen die ze aantrekkelijk vindt – nadat ze geïrriteerd was geraakt door het proberen een vriendje te vinden via online dating-apps.

Emily Zgoda, uit San Diego, Californië, zei dat ze geen geluk had met Hinge, Tinder of Bumble, dus besloot ze fysieke kopieën van haar profiel te maken en ze uit te delen aan potentiële vrijers.

Ze printte wat foto’s van zichzelf uit en schreef er leuke weetjes over zichzelf op – inclusief dingen als haar favoriete hobby’s (surfen en kijken naar New Girl), haar simpele genoegens (bagels eten) en haar speciale vaardigheden (zingen als Aretha Franklin).

Ze ging toen naar lokale fastfoodrestaurants, restaurants, supermarkten en winkels en gaf er een aan elke man die ze schattig vond.

Ze documenteerde het hele ding en deelde het met haar TikTok account – dat snel viraal ging, haar meer dan een miljoen likes opleverde voor al haar video’s, en veel mensen op het web in de ban hield om te zien hoe alles zich afspeelde.

De eerste video, die vorige maand werd gepost en meer dan 660.000 keer bekeken werd, liet zien hoe ze een Cosco binnenliep en een van haar dating-cv’s aan een knappe man gaf.

Op het cv beschreef ze haar liefde voor de Ierse feestdag St. Patrick’s Day, waarin ze schreef dat een ‘groene vlag’ die ze zoekt in een man is dat hij ‘van St. Patty’s Day houdt’ en dat haar meest irrationele angst ‘zijn ziek op St. Patty’s Day.’ Het bevatte ook haar naam, leeftijd en telefoonnummer.

De man, wiens naam Jason is, leek geamuseerd door haar plan en glimlachte breed toen ze het hem uitlegde en hem haar cv overhandigde.

Uiteindelijk sms’te hij haar en vertelde haar dat hij haar TikTok-video had gezien, en de twee begonnen te chatten voordat hij haar vroeg om rond te hangen. Helaas heeft hij de datum echter geannuleerd.

‘Ik was zo close’, grapte ze na afloop in een TikTok. ‘Hij heeft wat te doen. Misschien gaan we volgend weekend, wie weet.’

In een interview met Buzzfeedlegde Emily uit dat het moeilijk is geworden om nieuwe mensen te ontmoeten voor haar generatie, die zich vaak tot online dating wendt om een ​​minnaar te zoeken – maar ze heeft nog steeds ‘hoop’ om haar toekomstige vriend persoonlijk te vinden.

‘Ik heb hier en daar een paar Hinge-dates gehad, [and] de meesten van hen zijn met geweldige jongens geweest, alleen niet mijn man,’ legde ze uit aan de outlet.

‘Het is een harde realiteit dat een deel van onze generatie vertrouwt op dating-apps in plaats van elkaar op een organische manier te ontmoeten, en ik heb altijd de hoop gehad iemand persoonlijk te ontmoeten.

‘Ik dacht dat dit een goede strategie zou zijn om de achtervolging in te zetten en iemand in het wild te ontmoeten.’

In een andere video benaderde Emily een man op een sportevenement en overhandigde hem een ​​van haar cv’s, waarop stond: ‘Met mij uitgaan is zoiets als: op een zomerse dag je favoriete zeeleeuw over de oceaan berijden.’

Ze grapte ook op de krant dat ze ooit met Zac Efron was uitgegaan, wat de aandacht van de man leek te hebben getrokken, toen ze op TikTok onthulde dat hij haar later een sms stuurde met de tekst: ‘Hé, het is Zac Efron! [Just Kidding]maar is het erg dat mijn naam eigenlijk Zac is?’

Vervolgens vroeg ze de man wat hij van haar cv vond, waarop hij antwoordde: ‘Zeer solide, misschien een favoriete hobby toevoegen?’

In een vervolgvideo, nadat een fan haar vroeg wat ze tegen de jongens zegt als ze hen benadert, legde ze uit: ‘Ik spreek vanuit het hart. Ik sloeg ze met het: “Ik vind je best schattig en ik deel een dating-cv uit.”‘

‘Het ergste wat ze kunnen zeggen is nee,’ vervolgde ze. ‘Meisjes, ga ze halen!’

Andere plaatsen waar ze haar dating-cv’s uitdeelde, waren Trader Joes, Home Depot, de wasstraat, een klimhal, de Apple Store en een park.

Een andere man, die ze had benaderd in de diepvriesafdeling van Trader Joes, stuurde uiteindelijk een sms naar Emily om haar te laten weten dat hij, hoewel hij haar inspanningen waardeerde, al een ‘liefdevolle, gezonde relatie’ had.

‘Ga zo door met daten,’ schreef hij. ‘Veel persoonlijker en cooler dan Tinder, tot ziens in de diepvriesafdeling naast de gebakken rijst.’

Ze vertelde Buzzfeed dat de meeste reacties die ze van de jongens heeft gekregen positief waren, en zelfs als ze worden aangenomen, zijn ze altijd gevleid.

‘Ik krijg zeker gemengde reacties, maar meestal zijn ze zo overrompeld dat het een geweldige ijsbreker is’, legt ze uit.

‘In een bijzonder grappige hand-out, toen ik een man de kaart overhandigde, zoemde zijn Apple Watch met een sms van ‘Cutie GF’. Wel.’

Als het gaat om het kiezen van de foto’s die ze wil gebruiken, zei ze dat ze degene kiest die ‘de meeste persoonlijkheid’ laten zien.

‘Mijn vrienden zouden me omschrijven als energiek en maf, dus ik wil degenen laten zien die mijn ware persoonlijkheid weerspiegelen’, voegde ze eraan toe.