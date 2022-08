$100 million treasure of legendary ‘Ship of Gold’ once held in secret vault goes on display in Reno

Historische schatten zoals mijnwerkersbroeken die gemaakt zouden kunnen zijn door Levi Strauss, mysterieuze daguerreotypieën en gouden sieraden uit de USS Central America – een met goud beladen schip dat in 1857 zonk – werden voor het eerst tentoongesteld in Reno, Nevada.

De ‘toevallige tijdcapsule’ uit het zijwielstoomschip uit het Gold Rush-tijdperk werd tussen de jaren tachtig en 2014 teruggevonden door een malafide kapitein en een bergingsbedrijf. Veel van de schatten zijn echter verborgen door jarenlange rechtszaken met verzekeringsmaatschappijen over wie terechte vordering had.

Ook wel het ‘schip van goud’ genoemd, de geschatte waarde van het goud alleen al is $ 100- $ 150 miljoen.

Het schip was onderweg van Panama naar New York via Havana, Cuba, met negen ton goud aan boord.

Het ‘schip van goud’ de USS Central America ging in 1857 met negen ton goud en 425 passagiers ten onder

De ‘Mona Lisa of the Deep’ daguerreotypie die uit het wrak van de USS Central America is teruggevonden, was te zien in Reno, Nevada

Op het schip werden verschillende daguerreotypieën gevonden. Daguerreotypieën zijn foto’s gemaakt door een vroeg fotografisch proces waarbij gebruik wordt gemaakt van een met jodium gesensibiliseerde verzilverde plaat en kwikdamp

Een werkbroek, mogelijk een vroege vertolking van jeans gemaakt door Levi Strauss, werd meer dan honderd jaar onder water verborgen tot hun ontdekking in 1988

Een mijnwerkersbroek, knoopgulp met geklonken zakken, had een van de eerste jeans kunnen zijn die door Levi Strauss werd gemaakt

De USS Panama was beladen met negen ton goud dat in september 1857 tijdens een orkaan in de Atlantische Oceaan voor de kust van South Carolina was gezonken

Het schip vervoerde ook 578 passagiers en bemanningsleden, van wie er 425 omkwamen in het wrak van 12 september 1857 voor de kust van South Carolina in een orkaan van categorie 2. Hun bezittingen scheppen een zeldzaam historisch beeld van het Amerikaanse leven net voor de burgeroorlog.

Deze zeldzame historische voorwerpen waren vorige week voor het eerst te zien sinds hun ontdekking op de National Antique Bottle Convention in Reno.

‘De SS Central America-site is een toevallige tijdcapsule en als zodanig is het een perfecte blik in de tijd van deze mensen’, vertelde Bob Evans, hoofdwetenschapper en historicus van de USS Central America-collectie, aan de Reno Gazette Journal.

Deze gouden steen die uit het wrak van de USS Central America is geborgen, is alleen al meer dan $ 1 miljoen waard

Fred Holabird, links, en Bob Evans, rechts, poseren voor een portret met artefacten gevonden op het schip

Goudstaven, een deel van de eerste goudvaluta uit de goudkoorts, werden teruggevonden uit het wrak

Gouden en zilveren munten lagen op de zeebodem voor de kust van South Carolina tot hun ontdekking in 1988

Honderden historische artefacten uit de U.S. Midden-Amerika waren te zien in Reno. Ze creëerden een toevallige tijdcapsule van Gold Rush Era America

‘Er waren mensen uit het hele land die naar Californië waren gereisd en nu gaan we met hun rijkdom naar huis’, zei hij tegen de krant.

Een canvas zeildoekbroek met knoopgulp, gevonden in een koffer die ooit toebehoorde aan luitenant Dement, een veteraan van de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog en passagier op het schip.

Evans zei dat de broek het originele werk zou kunnen zijn van Levi Strauss, die in 1853 naar San Francisco ging om zijn fortuin te maken in de Gold Rush. Hij patenteerde zijn jeans met knoopsluiting pas in 1873, maar ze werden het meest iconische jeansmerk van Amerika. De broeken die in het scheepswrak zijn gevonden, hebben dezelfde geklonken zakken die nog steeds op Levi’s te vinden zijn.

Strauss zelf had een lading goud vervoerd naar Midden-Amerika.

In het wrak werden ook een rookjack en onderhemd van Brooks Brothers gevonden.

Op de conventie waren ook verschillende daguerreotypie-foto’s te zien, waaronder de ‘Mona Lisa of the Deep’, een vrouw met een off-the-shoulder kanten jurk en kurkentrekkerkrullen. De mysterieuze vrouw, die niet is geïdentificeerd, flitst een wrange glimlach en geeft haar haar bijnaam.

Daguerreotypieën, een vroege vorm van fotobewerking, werden gemaakt met behulp van een met jodium gesensibiliseerde verzilverde plaat en kwikdamp.

425 mensen stierven in het scheepswrak. Slechts 153 passagiers, voornamelijk vrouwen en kinderen overleefden. Naast het enorme verlies aan mensenlevens, droeg het verlies van $ 8 miljoen aan goud bij aan de financiële paniek van 1857

Het zinken van de USS Midden-Amerika De SS Central America was vier jaar in bedrijf tijdens de Californische goudkoorts voordat hij zonk nadat hij in september 1857 rechtstreeks in een orkaan was gevaren bij een van de ergste maritieme rampen in de Amerikaanse geschiedenis. De 280 voet zijwielstoomboot vertrok op 3 september vanuit Panama, via Havana Cuba naar New York City. Een orkaan van categorie 2 verscheurde haar zeilen voor de kust van South Carolina. Ze nam het water op vanwege de zware zee en zonk. Er waren 578 mannen, vrouwen en kinderen aan boord en 425 van die passagiers en bemanningsleden werden gedood. Slechts 153 passagiers, voornamelijk vrouwen en kinderen overleefden. Naar schatting 9 ton goud zonk ermee naar de bodem van de oceaan.

De tentoonstelling pochte ook glazen flessen voor whisky en wijn, sommige nog steeds gebonden in hun beschermende rieten cozies. De sleutel van de wijnkamer werd samen met het koperen label in een kluis gevonden. Een holster voor een groot pistool, koperen kruitflessen, een kruithoorn en andere vuurwapenparafernalia die op het wrak werden gevonden, waren ook te zien.

Het zinken van de USS Central America werd destijds beschouwd als een grote menselijke en financiële tragedie.

Het goud was destijds $ 8 miljoen waard en het verlies ervan droeg bij aan de financiële paniek van 1857, die de Amerikaanse economie verlamde.

De artefacten in de tentoonstelling werden bewaard in drie verschillende staten: Maryland, Massachusetts en Ohio, totdat een door de rechtbank goedgekeurde schikking werd bereikt die een einde maakte aan een decennialang eigendomsgeschil, aldus de Associated Press.

Toen het in 1988 werd ontdekt door een bergingsteam onder leiding van kapitein Tommy Thompson, werd het ‘Amerika’s grootste schat’ genoemd, maar hebzucht, intriges en juridisch getouwtrek ontsierden de vondst.

Een groep investeerders uit Ohio die $ 12 miljoen betaalden om de expeditie te financieren, zei dat ze werden bedrogen uit de rendementen en werknemers op het bergingsschip, die werden gedwongen een vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen om het project geheim te houden, zeiden dat ze ook stijf waren.

Thompson werd door een advocaat in een van de zaken beschreven als een geheimzinnige Howard Hughes-achtige figuur. Hij werd ervan beschuldigd dat hij er met $2,5 miljoen aan gouden munten vandoor ging.

Tommy Thompson, die het wrak ontdekte, is afgebeeld met een pioniersgoudstuk van $ 50 dat in 1989 uit Midden-Amerika werd opgehaald. De voormalige diepzeeschatzoeker wordt geweigerd om de verblijfplaats van 500 ontbrekende gouden munten te onthullen

Thompson vertelde de rechter dat het goud werd bewaard in een trust in Belize, maar hij wilde geen details geven.

Hij ging ondergronds in 2012 nadat een rechter hem had bevolen om de verblijfplaats van $ 2,5 miljoen aan gouden munten bekend te maken.

US Marshals troffen hem in 2015 aan in een tankstation in Jacksonville, Florida met negen verschillende identificatiekaarten, de meeste nep.

Hij weigerde nog steeds de ware locatie van het goud te onthullen en blijft vandaag in de federale gevangenis, met een dagelijkse boete van $ 1000 voor minachting totdat hij de verblijfplaats van de schat onthult.

In de tussentijd, een De rechter in Ohio stond Odyssey Marine Exploration uit Florida toe om Thompsons werk voort te zetten bij het terugwinnen van het goud en de historische artefacten van de site.

De flessen, broeken en daguerreotypieën worden in oktober en november op openbare veilingen verkocht door Holabird Western Americana Collections. Momenteel is de California Gold Marketing Group uit Brea, Californië, eigenaar van het antiek.

In het wrak werden veel gouden munten gevonden. Thompson wordt ervan beschuldigd dat hij er met $2,5 miljoen aan historische valuta vandoor is gegaan